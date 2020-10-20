Балерину Ксению Турышеву уволили из «Московского театра иллюзии» за набранный во время самоизоляции вес. Об этом сообщает ЕАН.

Артистка устроилась в театр 5 февраля, однако вскоре участников труппы отправили домой из-за пандемии коронавируса. К тому моменту Турышеву успели задействовать в 15 спектаклях.

«В середине марта нас отправили на самоизоляцию, а 28 апреля мне позвонил кадровик театра и сообщил, что меня увольняют как не прошедшую испытательный срок», — рассказала балерина.

Позднее она узнала, что были уволены все сотрудники, находящиеся на испытательном сроке.

Турышева решила обратиться в суд, в ходе которого представитель театра заявил, что у нее присутствуют проблемы с лишним весом. Балерина отметила, что весит 55 килограммов при росте 165 сантиметра. Она подчеркнула, что общалась со специалистом, который запретил ей дальше сбрасывать вес.