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Балерину уволили за набранный во время самоизоляции вес

Lenta.ru
20 октября 2020
Балерину Ксению Турышеву уволили из «Московского театра иллюзии» за набранный во время самоизоляции вес. Об этом сообщает ЕАН.
Артистка устроилась в театр 5 февраля, однако вскоре участников труппы отправили домой из-за пандемии коронавируса. К тому моменту Турышеву успели задействовать в 15 спектаклях.
«В середине марта нас отправили на самоизоляцию, а 28 апреля мне позвонил кадровик театра и сообщил, что меня увольняют как не прошедшую испытательный срок», — рассказала балерина.
Позднее она узнала, что были уволены все сотрудники, находящиеся на испытательном сроке.
Турышева решила обратиться в суд, в ходе которого представитель театра заявил, что у нее присутствуют проблемы с лишним весом. Балерина отметила, что весит 55 килограммов при росте 165 сантиметра. Она подчеркнула, что общалась со специалистом, который запретил ей дальше сбрасывать вес.
Суд принял решение о незаконности увольнения балерины, благодаря чему Турышевой удалось восстановиться на работе. Кроме того, театра обязали компенсировать ей 56 тысяч рублей зарплаты и заплатить 5 тысяч рублей за моральный ущерб.
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