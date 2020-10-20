На слуху: беременная поэтесса прокляла шамана 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@a030aa

Федор Бондарчук не афиширует подробности своей личной жизни, но совсем недавно в его семье произошло большое горе. В возрасте 93-х лет умерла его мама, народная аристка РСФСР Ирина Скобцева. Актриса известна зрителю, благодаря своему участию в фильмах "Война и мир", "Я шагаю по Москве", "Любовь земная" и других картинах.

Печальные новости СМИ сообщила PR-директор компании Art Pictures Studio — Мария Далакян. Причина смерти, а также дата и место похорон не разглашаются.

Месяц назад Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за образовавшейся опухоли. Новообразование, к счастью, оказалось доброкачественным и жизни телесвахи из «Давай поженимся!» ничего не угрожает. Как сейчас себя чувствует мама, рассказала ее дочь Ксения, которая работает у нее директором.

— Мама отлично выглядит, но мужчину больше не хочет. Ей уже и физически мужчина не нужен. Сейчас здоровье — главное, операция сложная была. Ей 58. Климакс, пенсия скоро, старость, — говорит Ксения Шевченко-Сябитова. — Ее уборщица напрягает в доме, что тут говорить о постороннем мужчине? Маме хорошо с самой собой. Она привыкла так. Ей хорошо быть одной с животными, много времени отнимает работа, которую она любит. Раньше мама искала себе спутника жизни, а сейчас остановилась — поняла, что бесполезное занятие.

Globallookpress.com

На фотографии семейство буквально светится от счастья. Они улыбаются и излучают оптимизм.

@marina_kacuba

Накануне стало известно о том, что российская поэтесса и победительница хип-хоп-баттла Versus Марина Кацуба забеременела от перуанского шамана. Отказавшемуся брать ответственность за ребенка мужчине девушка пожелала «гореть в аду». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Марины, на данный момент у нее нет постоянного источника дохода, поэтому, несмотря на поддержку любимого мужчины, родных и друзей, она в замешательстве и растеряна. Кроме того, Кацуба шокирована поведением «хозяина сперматозоида».

Кадр из передачи "Судьба человека"

Режиссер Никита Михалков принял участие в съемках программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказал об отношениях со старшим братом режиссером Андреем Кончаловским.

«У нас в семье всегда все было иронично, трогательно. Любовь была. Экзальтации не было. Я был его рабом. Но это рабство от безграничной любви и доверия. И быть полезным ему. У меня всегда был культ старшего брата».