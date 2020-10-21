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«Мать меня прокляла»: Плаксина удивила новыми фактами ссоры с Успенской

Teleprogramma.pro
21 октября 2020
Конфликт между певицей Любовью Успенскойи ее дочерью не закачивается. Татьяна Плаксина после публичного обвинения матери в избиении и унижении уехала в США к отцу. Но и там девушка вновь стала эпицентром скандала. Русскоязычные жители Лос-Анджелеса заметили неадекватное поведение Плаксиной возле ветрин кафе. Тогда Татьяна была госпитализирована. После выхода из клиники дочь Успенской связалась с редакцией программы «Пусть говорят».
«Мать меня прокляла»: Плаксина о ссоре с Успенской
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Плаксина сообщила, что теперь и отец считает ее сумасшедшей. Александр Плаксин, по словам девушки, насильно поместил в лечебницу Татьяну. Там Татьяна провела неделю, после чего ее признали вменяемой и отпустили.
«Наблюдая за преступниками и бомжами - поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил»,
- заявила дочь «королевы» шансона.
Татьяна считает, что родственники отца тоже желают ей смерти. Так как девушка может претендовать на имущество Плаксина.
Отметим, что сама Успенская не появилась в студии «Пусть говорят».Она охотнее проводит время со своей племянницей - моделью Миланой Тюльпановой.
Звёзды,Милана Тюльпанова,Александр Плаксин,
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