30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь обрушилась на мать с обвинениями.

Конфликт между певицей и ее наследницей не затихает уже долгие месяцы. После публичного обвинения матери в рукоприкладстве и унижениях Плаксина уехала к отцу в США. Однако и там ей удалось стать эпицентром скандала. Русскоязычные жители Лос-Анджелеса заметили неадекватное поведение Татьяны возле витрин кафе, после чего девушку госпитализировали.

@tatiana_plaksin_

Выйдя из клиники, Плаксина связалась с программой "Пусть говорят" и рассказала, что теперь и отец считает ее сумасшедшей. По словам Татьяны, родитель насильно поместил ее в лечебницу, где девушке пришлось провести неделю. Затем врачи признали ее вменяемой и отпустили:

"Наблюдая за преступниками и бомжами — поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил".

Татьяна уверена: родственники отца также желают ей смерти, поскольку девушка может претендовать на его имущество.