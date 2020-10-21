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«Мать меня прокляла»: Плаксина вновь обвинила Успенскую 

Мира Маркина 4 часа назад
30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь обрушилась на мать с обвинениями.
Конфликт между певицей и ее наследницей не затихает уже долгие месяцы. После публичного обвинения матери в рукоприкладстве и унижениях Плаксина уехала к отцу в США. Однако и там ей удалось стать эпицентром скандала. Русскоязычные жители Лос-Анджелеса заметили неадекватное поведение Татьяны возле витрин кафе, после чего девушку госпитализировали.
@tatiana_plaksin_
Выйдя из клиники, Плаксина связалась с программой "Пусть говорят" и рассказала, что теперь и отец считает ее сумасшедшей. По словам Татьяны, родитель насильно поместил ее в лечебницу, где девушке пришлось провести неделю. Затем врачи признали ее вменяемой и отпустили:

"Наблюдая за преступниками и бомжами — поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил".

Татьяна уверена: родственники отца также желают ей смерти, поскольку девушка может претендовать на его имущество.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Успенскую снова раскритиковали в Сети за фотошоп.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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