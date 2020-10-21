Старшей дочери Джуда Лоу Айрис всего 19 лет, но она уже покорила многие бренды и внимание соцсетей. "Рамблер" узнал, чем занимается девушка и показывает ее смелые фото.
Айрис Лоу родилась в 2000 году в браке актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Кажется, карьера модели девушке была предрешена: ее крестной матерью стала Кейт Мосс, а впервые она появилась на обложке Vogue с родителями, когда ей было всего два года.
В 15 лет Айрис уже дебютировала как самостоятельная модель в рекламной кампании бренда Miu Miu. Спустя два года она стала лицом Burberry. Сейчас девушка сотрудничает с модельным агентством и участвует в съемках по всему миру. Ей уже пророчат успех в этой сфере.
В соцсетях от Айрис тоже без ума. Девушка ведет Instagram, у которого 339 тысяч подписчиков. Она делится кадрами из своей жизни, а фанаты в восторге от ее внешности и образов. Нередко внимание она привлекает слишком экстравагантными нарядами.
«Изгибы идеальные», «Пленительная красотка!», «Завидую твоему парню», «Кукольная внешность», «Ты вообще реальна?», «Ты правда самая классная из всех, кого я видела», «Королева!», — заваливают комплиментами поклонники девушки.