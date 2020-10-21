Она делится кадрами из своей жизни, а фанаты в восторге от ее внешности и образов.

Кажется, карьера модели девушке была предрешена: ее крестной матерью стала Кейт Мосс, а впервые она появилась на обложке Vogue с родителями, когда ей было всего два года.

Старшей дочери Джуда Лоу Айрис всего 19 лет, но она уже покорила многие бренды и внимание соцсетей.

В 15 лет Айрис уже дебютировала как самостоятельная модель в рекламной кампании бренда Miu Miu. Спустя два года она стала лицом Burberry. Сейчас девушка сотрудничает с модельным агентством и участвует в съемках по всему миру. Ей уже пророчат успех в этой сфере.