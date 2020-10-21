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Старшая дочь Джуда Лоу покоряет соцсети и подиумы

Елизавета Назарова
21 октября 2020
Старшей дочери Джуда Лоу Айрис всего 19 лет, но она уже покорила многие бренды и внимание соцсетей. "Рамблер" узнал, чем занимается девушка и показывает ее смелые фото.
Старшей дочери Джуда Лоу Айрис всего 19 лет, но она уже покорила многие бренды и внимание соцсетей.
1/9 Старшей дочери Джуда Лоу Айрис всего 19 лет, но она уже покорила многие бренды и внимание соцсетей.
Фото: @lirisaw
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Айрис Лоу родилась в 2000 году в браке актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост.
2/9 Айрис Лоу родилась в 2000 году в браке актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост.
Фото: @lirisaw
Кажется, карьера модели девушке была предрешена: ее крестной матерью стала Кейт Мосс, а впервые она появилась на обложке Vogue с родителями, когда ей было всего два года.
3/9 Кажется, карьера модели девушке была предрешена: ее крестной матерью стала Кейт Мосс, а впервые она появилась на обложке Vogue с родителями, когда ей было всего два года.
Фото: @lirisaw
В соцсетях от Айрис тоже без ума.
4/9 В соцсетях от Айрис тоже без ума.
Фото: @lirisaw
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Девушка ведет Instagram, у которого 339 тысяч подписчиков.
5/9 Девушка ведет Instagram, у которого 339 тысяч подписчиков.
Фото: @lirisaw
Она делится кадрами из своей жизни, а фанаты в восторге от ее внешности и образов.
6/9 Она делится кадрами из своей жизни, а фанаты в восторге от ее внешности и образов.
Фото: @lirisaw
Нередко внимание она привлекает слишком экстравагантными нарядами.
7/9 Нередко внимание она привлекает слишком экстравагантными нарядами.
Фото: @lirisaw
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«Изгибы идеальные», «Пленительная красотка!», «Завидую твоему парню», «Кукольная внешность», «Ты вообще реальна?».
8/9 «Изгибы идеальные», «Пленительная красотка!», «Завидую твоему парню», «Кукольная внешность», «Ты вообще реальна?».
Фото: @lirisaw
«Ты правда самая классная из всех, кого я видела», «Королева!», — заваливают комплиментами поклонники девушки.
9/9 «Ты правда самая классная из всех, кого я видела», «Королева!», — заваливают комплиментами поклонники девушки.
Фото: @lirisaw
Айрис Лоу родилась в 2000 году в браке актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Кажется, карьера модели девушке была предрешена: ее крестной матерью стала Кейт Мосс, а впервые она появилась на обложке Vogue с родителями, когда ей было всего два года.
В 15 лет Айрис уже дебютировала как самостоятельная модель в рекламной кампании бренда Miu Miu. Спустя два года она стала лицом Burberry. Сейчас девушка сотрудничает с модельным агентством и участвует в съемках по всему миру. Ей уже пророчат успех в этой сфере.
В соцсетях от Айрис тоже без ума. Девушка ведет Instagram, у которого 339 тысяч подписчиков. Она делится кадрами из своей жизни, а фанаты в восторге от ее внешности и образов. Нередко внимание она привлекает слишком экстравагантными нарядами.
«Изгибы идеальные», «Пленительная красотка!», «Завидую твоему парню», «Кукольная внешность», «Ты вообще реальна?», «Ты правда самая классная из всех, кого я видела», «Королева!», — заваливают комплиментами поклонники девушки.
Звёзды,Фото,Джуд Лоу,Кейт Мосс,
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