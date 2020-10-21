Шульженко опубликовала фотографию, на котором прижимается к Тарзану.

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг»,

— написала актриса в подписи к фото.

Кроме того, любовница Тарзана выразила благодарность средствам массовой информации.

«Я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя»,

— отметила Шульженко.

По ее словам, «люди со звездой во лбу могут творить, что угодно».

Шульженко также рассказала, что была вынуждена принимать участие в различных ток-шоу, чтобы отстоять свою невиновность. По мнению актрисы, Королева оклеветала ее, чтобы отомстить за измену супруга.

13 октября Королева рассказала , что Шульженко собиралась стать суррогатной матерью их с Тарзаном ребенка. После одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться.