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Любовница Тарзана осудила поведение Королевой 

Lenta.ru 47 минут назад
Актриса Анастасия Шульженко, любовница стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан, осудила поведение певицы Наташи Королевой на интервью у журналистки Ксении Собчак. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Шульженко опубликовала фотографию, на котором прижимается к Тарзану.

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг»,

— написала актриса в подписи к фото.
Кроме того, любовница Тарзана выразила благодарность средствам массовой информации.

«Я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя»,

— отметила Шульженко.
По ее словам, «люди со звездой во лбу могут творить, что угодно».
Шульженко также рассказала, что была вынуждена принимать участие в различных ток-шоу, чтобы отстоять свою невиновность. По мнению актрисы, Королева оклеветала ее, чтобы отомстить за измену супруга.
13 октября Королева рассказала, что Шульженко собиралась стать суррогатной матерью их с Тарзаном ребенка. После одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться.
В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока Наташа Королева была на южном курорте. Стриптизер признал измену. Из квартиры после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже.
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Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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