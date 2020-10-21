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«Закрались сомнения»: Степан Меньщиков требует тест ДНК 

Teleprogramma.pro 21 октября 2020
Меньщиков из «Дома-2» требует тест ДНК
Фото: @angelinathailand
Степан Меньщиков в сомнениях. Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» не уверен, что воспитывает свою родную дочь. Девочку Степанию ему родилатоже бывшая участница проекта Ангелина Монах. Об этом она сообщала в своем Instagram. При этом женщина еще думает, стоит ли делать экспертизу.

«Я не знаю, что у него в голове, но я считаю, что нужно доверять друг другу. Но если у него закрались сомнения, то я подумаю идти мне ли не идти на этот шаг», — написала Монах.

Ранее Меньщиков уже проходил подобные испытания. Тогда выяснилось, что сын Ваня, которого мужчине родила экс-супруга Евгения Шамаева, оказался неродным.
Несколько дней назад стало известно, что 43-летний Меньщиков и 41-летняя Монах ушли из проекта«Дом-2». Тогда мужчина сказал, что им уже тяжело жить под камерами круглосуточно.
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Звёзды , Степан Меньщиков
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