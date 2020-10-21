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«Для меня это была семья папы»: сын Марьянова рассказал о любви отца к Лобачевой 

Teleprogramma.pro 21 октября 2020
Сын Марьянова рассказал о любви отца к Лобачевой
Фото: Globallookpress.com
Сын покойного актера Дмитрия Марьянова Даниил заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с отцом. По его словам, его папа искренне любил фигуристку Ирину Лобачеву. Они, напомним, состояли в гражданском браке.
Globallookpress.com
Как заметил Даниил Марьянов, они в его юности часто ездили отдыхать вчетвером — он, отец, Лобачева и ее сын от брака с хореографом Ильей Авербухом Мартином.

«Для меня это была семья папы. Мартина я считал своим братом».

Как отметил Даниил Марьянов, Ксения Бик, единственная официальная жена в жизни Марьянова, появилась, когда ему было 17 лет. Через два года он бросил Лобачеву и сыграл свадьбу с Бик. Как сказал Даниил Марьянов, ему непонятна позиция Бик, которая на каждом углу твердит, якобы он не общался с отцом. Как заверил Марьянов, это неправда, сообщает «Комсомольская правда».
Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 года. Причиной стал оторвавшийся тромб. Сейчас родные звезды воюют за его наследство.
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Звёзды , Дмитрий Марьянов , Илья Авербух , Ирина Лобачева , Ксения Бик , Комсомольская правда
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