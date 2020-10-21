Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность

Сын Марьянова рассказал о любви отца к Лобачевой 

Анастасия Иванова 21 октября 2020
Сын Марьянова рассказал о любви отца к Лобачевой
Фото: РИА Новости
Даниил, сын покойного актера Дмитрия Марьянова, рассказал, что его отец всегда искренне любил фигуристку Ирину Лобачеву, с которой они состояли в гражданском браке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Сын актера поделился, что в юности они часто ездили на отдых вчетвером — Даниил, Дмитрий, Лобачева и ее сын от брака с хореографом Ильей Авербухом Мартином.

«Для меня это была семья папы. Мартина я считал своим братом»,

— признался Даниил.
Он также добавил, что единственная официальная жена Марьянова, Ксения Бик, появилась, когда ему было 17 лет. А еще через пару лет Дмитрий бросил Лобачеву и сыграл свадьбу с Бик. И несмотря на то, что Ксения всем говорит, что Даниил не общался с отцом, это все неправда.
Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 года. Причиной стал оторвавшийся тромб.
Ранее «Рамблер» писал о том, что любовница Тарзана осудила Королеву.
Видео дня. Брухунова показала маленького Петросяна
Звёзды , Дмитрий Марьянов , Илья Авербух , Ирина Лобачева , Ксения Бик , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Завидные невесты светской Москвы
Завидные невесты светской Москвы
Старшенбаум избавилась от большой груди
Старшенбаум избавилась от большой груди
Названы лучшие лампочки
Названы лучшие лампочки
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
09:14
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
Здоровье
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
03:25
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
Звёзды
Как приучить себя просыпаться раньше
05:52
Как приучить себя просыпаться раньше
Здоровье
Что такое сонный паралич
06:39
Что такое сонный паралич
Здоровье
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
01:55
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
Дом и сад
Как выглядят жены главных богачей мира
08:22
Как выглядят жены главных богачей мира
Любовь
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
06:12
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение