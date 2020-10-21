Сын Марьянова рассказал о любви отца к Лобачевой 

Все новости на карте

Даниил, сын покойного актера Дмитрия Марьянова , рассказал, что его отец всегда искренне любил фигуристку Ирину Лобачеву , с которой они состояли в гражданском браке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сын актера поделился, что в юности они часто ездили на отдых вчетвером — Даниил, Дмитрий, Лобачева и ее сын от брака с хореографом Ильей Авербухом Мартином.

«Для меня это была семья папы. Мартина я считал своим братом»,

— признался Даниил.

Он также добавил, что единственная официальная жена Марьянова, Ксения Бик , появилась, когда ему было 17 лет. А еще через пару лет Дмитрий бросил Лобачеву и сыграл свадьбу с Бик. И несмотря на то, что Ксения всем говорит, что Даниил не общался с отцом, это все неправда.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 года. Причиной стал оторвавшийся тромб.