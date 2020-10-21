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Бондарчук получит многомиллионное наследство

Анастасия Иванова
2 часа назад
С большой вероятностью режиссер Федор Бондарчук станет владельцем многомиллионного состояния своей покойной мамы актрисы Ирины Скобцевой, поскольку он является единственным прямым наследником. Об этом сообщает портал Dni.ru.
Сообщается, что скорее всего, Бондарчук станет владельцем огромного дома Скобцевой в подмосковной Барвихе, где актриса жила последние годы своей жизни. Риелторы оценили дом в миллион долларов.
Также Бондарчуку достанутся бриллианты матери. У нее была огромная коллекция украшений, которыми звезда дорожила. Еще режиссеру осталась московская квартира Скобцевой.
Напомним, что Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября 2020 года. Она играла в таких картинах, как «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Я шагаю по Москве».
Ранее «Рамблер» писал о том, что сын Марьянова рассказал о любви отца к Лобачевой.
Звёзды,Видео,Федор Бондарчук,
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