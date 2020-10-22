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Павла Волю назвали «каблуком» после фотосессии с Утяшевой 

Слово и Дело и ещё 2 1 час назад
Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой
Фото: @liasanutiasheva
Шоумен Павел Воля совместно с супругой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой, посмеялись над слухами, которые преследуют их пару на протяжении последней недели. Звездная пара опубликовала счастливые совместные фотографии, а пользователи назвали юмориста «каблуком».
Павла Волю недавно заподозрили в измене супруге после того, как его фотография в предположительно нетрезвом состоянии появилась в Сети. Снимок был сделан молодой девушкой, которая провела вечер якобы в компании шоумена. Звездная пара никак не реагировала на появившиеся слухи, а даже наоборот, стала еще больше проявлять чувства на публике — Воля посещал концерты Утяшевой и публично одаривал ее цветами.
Теперь Ляйсан разместила в соцсети Instagram кадры с совместной фотосессии с супругом, назвав их «комедия Жизнь». Примечательно, что на первом снимке Павел Воля показывает средний палец на камеру, а на втором — супруги задорно смеются.
@liasanutiasheva
Их поклонники в комментариях отметили, что рады видеть семью счастливой, ведь в последнее время им пришлось столкнуться с подозрениями в неверности.

«Моя любимая пара. Будьте всегда счастливы», — написала одна из подписчиц. «Красавчики! Как же вы мне нравитесь», — дополнила другая.

Некоторые также начали гадать, какие сейчас взаимоотношения между супругами. По мнению некоторых пользователей, Павел Воля не мог себе позволить лишнего, поскольку сильно любит супругу и всегда пытается ей угодить.

«По-любому, Воля каблук», — написала одна из девушек. «Поддерживаю», — ответила ей другая.

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Звёзды , Измена , Павел Воля
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