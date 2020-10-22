Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой

Шоумен Павел Воля совместно с супругой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой, посмеялись над слухами, которые преследуют их пару на протяжении последней недели. Звездная пара опубликовала счастливые совместные фотографии, а пользователи назвали юмориста «каблуком».

Павла Волю недавно заподозрили в измене супруге после того, как его фотография в предположительно нетрезвом состоянии появилась в Сети. Снимок был сделан молодой девушкой, которая провела вечер якобы в компании шоумена. Звездная пара никак не реагировала на появившиеся слухи, а даже наоборот, стала еще больше проявлять чувства на публике — Воля посещал концерты Утяшевой и публично одаривал ее цветами.

Теперь Ляйсан разместила в соцсети Instagram кадры с совместной фотосессии с супругом, назвав их «комедия Жизнь». Примечательно, что на первом снимке Павел Воля показывает средний палец на камеру, а на втором — супруги задорно смеются.

@liasanutiasheva

Их поклонники в комментариях отметили, что рады видеть семью счастливой, ведь в последнее время им пришлось столкнуться с подозрениями в неверности.

«Моя любимая пара. Будьте всегда счастливы», — написала одна из подписчиц. «Красавчики! Как же вы мне нравитесь», — дополнила другая.

Некоторые также начали гадать, какие сейчас взаимоотношения между супругами. По мнению некоторых пользователей, Павел Воля не мог себе позволить лишнего, поскольку сильно любит супругу и всегда пытается ей угодить.