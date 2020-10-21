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«Надо иногда быть слабой»: Анастасия Дашко вернулась на ТНТ, чтобы спасти свой брак 

Teleprogramma.pro 23 часа назад
Звезда «Дома-2» вернулась на ТНТ, чтобы спасти брак
Фото: Канал ТНТ
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко пришла на шоу «Перезагрузка» на ТНТ, чтобы спасти свой брак.
Женщина запомнилась публике своим участием в «Доме-2»: яркая, бойкая девушка, которая никогда не лезла за словом в карман, она успешно построила любовь в популярном реалити и ушла из проекта. Правда, оказавшись за периметром, в жизни участницы настала черная полоса. В результате финансовых махинаций Настя попала в колонию на два года, но будущий муж дождался любимую. Сейчас у Дашко свой бизнес и двое детей.
Однако не все так гладко. После вторых родов внешность женщины изменилась, и это привело к проблемам в отношениях с супругом, семья оказалась на грани распада. Анастасии понадобилась помощь специалистов, и она пришла за ней на канал ТНТ.

«Мне хочется, чтобы меня просто любили, хочется быть желанной для своего мужа. Но он меня обижает и оскорбляет», — со слезами призналась Дашко в студии «Перезагрузки».

Эксперты шоу помогли Насте преобразиться, чтобы вновь обрести легкость. Но главную помощь оказал психолог Владимир Дашевский. Он пригласил в программу обоих супругов и поставил с ними необычный эксперимент: муж и жена были помещены в 5-метровую яму и должны были выбраться из нее при помощи лопаты и пустых мешков. Но главным инструментом спасения, конечно же, стало умение договориться и довериться друг другу.
«Этот эксперимент показал мне, что надо иногда быть слабой и доверять своему мужу. Я убедилась в этом, а также поняла, что рядом со мной находится сильный мужчина», — призналась Настя Дашко после программы.
Как именно прошла «Перезагрузка» бывшей звезды «Дом-2», смотрите в воскресенье, 25 октября, в 11:00 на канале ТНТ.
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Звёзды , Анастасия Дашко
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