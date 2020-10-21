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Звезды, которые не меняются десятилетиями 

Harper’s Bazaar 21 час назад
Звезды, которые не меняются десятилетиями
Фото: Harper’s Bazaar

Шер

Песни титулованной певицы знают во всем мире, а о ее любовных похождениях слагают легенды (один только роман с начинающим на тот момент актером Томом Крузом чего стоит!).
Harper’s Bazaar
Сейчас звезде 74 года и она по-прежнему выглядит безупречно: стройным подтянутым телом певица может похвастаться благодаря правильному питанию и усердным тренировкам, а узнаваемые и естественные черты лица сохраняются практически неизменными благодаря грамотной пластике.

Дженнифер Энистон

Культовый американский сериал «Друзья» закончился в 2004 году, целых 16 лет назад. Но исполнившая роль Рэйчел Грин Дженнифер Энистон все так же хороша!
Harper’s Bazaar
В феврале актрисе исполнился 51 год, а мы по-прежнему можем дать ей максимум 35. В чем секрет Энистон? По словам звезды, все дело в здоровом образе жизни: сбалансированном питании и регулярных занятиях спортом.

Холли Берри

Вечной молодостью Холли Берри восхищаются миллионы поклонников по всему миру. Осиная талия, спортивное телосложение и гладкая кожа без признаков старения — сложно представить, что в августе актрисе исполнится 54 года!
Harper’s Bazaar
Секрет знаменитости хоть и прост, но требует огромной силы воли и выдержки: Холли Берри занимается с тренером пять дней в неделю, чередуя духовные практики, бокс, силовые и кардиотренировки.
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Женский форум
Звёзды , Секрет молодости , Том Круз , Дженнифер Энистон
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