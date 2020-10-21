Звезды, которые не меняются десятилетиями 

Шер

Песни титулованной певицы знают во всем мире, а о ее любовных похождениях слагают легенды (один только роман с начинающим на тот момент актером Томом Крузом чего стоит!).

Harper’s Bazaar

Сейчас звезде 74 года и она по-прежнему выглядит безупречно: стройным подтянутым телом певица может похвастаться благодаря правильному питанию и усердным тренировкам, а узнаваемые и естественные черты лица сохраняются практически неизменными благодаря грамотной пластике.

Культовый американский сериал «Друзья» закончился в 2004 году, целых 16 лет назад. Но исполнившая роль Рэйчел Грин Дженнифер Энистон все так же хороша!

Harper’s Bazaar

В феврале актрисе исполнился 51 год, а мы по-прежнему можем дать ей максимум 35. В чем секрет Энистон? По словам звезды, все дело в здоровом образе жизни: сбалансированном питании и регулярных занятиях спортом.

Холли Берри

Вечной молодостью Холли Берри восхищаются миллионы поклонников по всему миру. Осиная талия, спортивное телосложение и гладкая кожа без признаков старения — сложно представить, что в августе актрисе исполнится 54 года!

Harper’s Bazaar

Секрет знаменитости хоть и прост, но требует огромной силы воли и выдержки: Холли Берри занимается с тренером пять дней в неделю, чередуя духовные практики, бокс, силовые и кардиотренировки.