На слуху: Бондарчук получит огромное наследство

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь обрушилась на мать с обвинениями.

Конфликт между певицей и ее наследницей не затихает уже долгие месяцы. После публичного обвинения матери в рукоприкладстве и унижениях Плаксина уехала к отцу в США. Русскоязычные жители Лос-Анджелеса заметили неадекватное поведение Татьяны возле витрин кафе, после чего девушку госпитализировали.

С большой вероятностью режиссер Федор Бондарчук станет владельцем многомиллионного состояния своей покойной мамы актрисы Ирины Скобцевой, поскольку он является единственным прямым наследником.

Сообщается, что скорее всего, Бондарчук станет владельцем огромного дома Скобцевой в подмосковной Барвихе, где актриса жила последние годы своей жизни. Риелторы оценили дом в миллион долларов.

Актрису Ольгу Дроздову доставили в одну из московских больниц. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Артистка пожаловалась на боли в области сердца, после чего ее отвезли в клинику. В больнице Дроздова проведет несколько дней. Врачи оценивают ее состояние как стабильно нормальное.

@bledans

Эвелина Бледанс раскрыла правду о зарплатах артистов в театре.

Звезда призналась, что многие актеры театра не могут похвастаться достойной оплатой труда. Не так давно Кристина Асмус , рассказала, что получает в театре Ермоловой меньше 22 тысяч рублей, однако уходить не собирается.

Владимир Соловьев известен как телеведущий и журналист. Он популярен благодаря своим скандальным высказываниям и острым заявлениям. Однако его личной жизнью интересуются не все.

Впервые Владимир Соловьев женился, когда ему было 22 года. Его избранницей стала женщина по имени Ольга, о личности которой известно не очень много.