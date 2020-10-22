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«Будущая бабушка?! Выглядит шикарно»: Валерия в мокром бикини лишила фанатов дара речи 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
«Будущая бабушка» Валерия удивила снимком в бикини
Фото: Teleprogramma.pro
В свои 52 года певица Валерия выглядит невероятно молодо. Сам музыкальный продюсер Иосиф Пригожин говорил о том, что он гордится и восхищается своей второй половинкой. Ведь поп-дива не пропускает ежедневных тренировок даже на отдыхе. Возлюбленный артистки заверил, что не у каждого мужчины есть такая сила воли. И результат, как говорится, на лицо. Стоит только посмотреть, как шикарно выглядит знаменитость — подтянутый животик, отсутствие растяжек, нет и намека на целлюлит и возрастные изменения кожи. Просто потрясающе!
На одном из архивных летних кадров, которые Валерия публиковала в личном микроблоге, она предстала в мокром розовом купальнике, похваставшись роскошной талией и красивой линией декольте. Поклонники не смогли найти изъяна в безупречной фигуре поп-дивы.
Валерия на яхте в мокром розовом бикини сразила фанатов точеной фигурой без изъяна.
@valeriya

«Соблазнительно, но не пошло», «Восхитительная, фигурка как у девочки», «А ведь скоро внуки пойдут! Ух, какая бабушка, так вас назвать и язык не поворачивается», «Любуемся и восхищаемся вашей красотой», «Валерия всегда была очень привлекательной, а с возрастом только краше стала», «Будущая бабушка?! Выглядит шикарно!», «До чего же она хороша, лицом ягодка», «Дети выросли, а мама забыла постареть!», «Женщина-мечта», «Я залюбовался», «Талия тонюсенькая», — отметили поклонники.

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Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
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