Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность

Звезда «Содержанок» рассказала о домогательствах режиссера 

Стелла Шмель 7 часов назад
Звезда «Содержанок» рассказала о домогательствах
Фото: @sasharebenok
Известная актриса Александр Ребенок заявила, что ей приходилось сталкиваться с домогательствами на протяжении своей карьеры. Об этом она заявила в ходе интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".
В студенческие годы Ребенок была прилежной ученицей. Но выпустившись из института, испытала огромное разочарование.

"Меня не взяли ни в один театр после института. Было ужасно обидно. Я жила в институте, ночевала, самостоятельно отрывки по ночам репетировала. Я жила всей этой жизнью и немножко забыла, что есть еще один отсев в нашей профессии — поступление в театр, к которому я совершенно не подготовилась и не прошла",

— поделилась воспоминаниями актриса.
Она рассказала, что находилась в глубокой депрессии и чтобы убежать от реальности, спасалась компьютерными играми.
Но однажды ей пришло предложение пройти пробы от знаменитого режиссера. Собеседование было назначено на позднее время, но даже это не смутило отчаявшуюся Александру:

"Я поняла, что он смотрит на меня, как мужчина на женщину, — вспоминает актриса. — Говорил, что герой должен хотеть героиню… Это было неприятно, и я поспешила уйти".

Вспоминая этот эпизод, актриса отметила, что было неприятно, что ее не воспринимали как творческую единицу в момент, когда она была максимально заряжена на эту профессию. Тем не менее, называть имя непорядочного мужчины она не стала.
Ранее "Рамблер" писал, что Лобода похвасталась дорогим кольцом от тайного поклонника.
Видео дня. Брухунова показала маленького Петросяна
Женский форум 4
Звёзды , Вячеслав Манучаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Завидные невесты светской Москвы
Завидные невесты светской Москвы
Старшенбаум избавилась от большой груди
Старшенбаум избавилась от большой груди
«Прилучный сейчас счастлив, а я — нет!»
«Прилучный сейчас счастлив, а я — нет!»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
09:14
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
Здоровье
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
03:25
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
Звёзды
Как приучить себя просыпаться раньше
05:52
Как приучить себя просыпаться раньше
Здоровье
Что такое сонный паралич
06:39
Что такое сонный паралич
Здоровье
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
01:55
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
Дом и сад
Как выглядят жены главных богачей мира
08:22
Как выглядят жены главных богачей мира
Любовь
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
06:12
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение