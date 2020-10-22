Звезда «Содержанок» рассказала о домогательствах

Известная актриса Александр Ребенок заявила, что ей приходилось сталкиваться с домогательствами на протяжении своей карьеры. Об этом она заявила в ходе интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

В студенческие годы Ребенок была прилежной ученицей. Но выпустившись из института, испытала огромное разочарование.

"Меня не взяли ни в один театр после института. Было ужасно обидно. Я жила в институте, ночевала, самостоятельно отрывки по ночам репетировала. Я жила всей этой жизнью и немножко забыла, что есть еще один отсев в нашей профессии — поступление в театр, к которому я совершенно не подготовилась и не прошла",

— поделилась воспоминаниями актриса.

Она рассказала, что находилась в глубокой депрессии и чтобы убежать от реальности, спасалась компьютерными играми.

Но однажды ей пришло предложение пройти пробы от знаменитого режиссера. Собеседование было назначено на позднее время, но даже это не смутило отчаявшуюся Александру:

"Я поняла, что он смотрит на меня, как мужчина на женщину, — вспоминает актриса. — Говорил, что герой должен хотеть героиню… Это было неприятно, и я поспешила уйти".

Вспоминая этот эпизод, актриса отметила, что было неприятно, что ее не воспринимали как творческую единицу в момент, когда она была максимально заряжена на эту профессию. Тем не менее, называть имя непорядочного мужчины она не стала.