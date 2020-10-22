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Виторган раскрыл подробности драки с Богомоловым из-за Собчак 

Слово и Дело и ещё 3 6 часов назад
Телеведущая и журналист Ксения Собчак сейчас счастлива во втором браке с режиссером и театральным постановщиком Константином Богомоловым. Первый супруг скандальной блондинки актер Максим Виторган до сих пор довольно сдержанно говорит с представителями СМИ о причинах развода.

"Мы с Ксенией две противоположные крайности. Она социально активная, а я не люблю быть на людях. Мы нашли какой-то баланс, но это все-таки серьезно сказалось на наших отношениях", — рассказал актер в интервью.

СМИ известно, что Виторган долгое время ревновал Собчак к Богомолову, и, по слухам, однажды даже устроил с ним драку. Однако сейчас артист полностью отрицает это.

"Я даже комментировать это не буду. Ни в какую "Кофеманию" я не ездил на встречу с Богомоловым", — подчеркнул Максим.

В начале прошлого года в Сети появилось видео на котором видно, как мужчина внешне похожий на Виторгана, дерется с Богомоловым. На тот момент Собчак скрывала романтические отношения со вторым супругом.
Сейчас телеведущая и ее первый муж поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием совместного ребенка Платона, передает "Дни 24".
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Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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