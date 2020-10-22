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«Никакенские! Даже нет надбровных дуг»: Гузеева прошлась по женщинам с искусственной красотой 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
«Родятся страшные дети»: Гузеева разнесла невест
Фото: Teleprogramma.pro
Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся» на Первом канале раскритиковала женщин с искусственно созданной внешностью.
В беседе с богатым женихом — антикваром Сергеем из Санкт-Петербурга — она заметила, что его работа требует больших усилий, ведь вещи нужно восстановить так, чтобы этого никто не заметил. Эти манипуляции телезвезда сравнила с некоторыми современными дамами, которые в погоне за красотой, делают себя практически неузнаваемыми.

«Так и женщины сегодня научились. Никакенские! У нее даже нет надбровных дуг, а она себе их рисует! И вот вы думаете, что женитесь на бровастой, ногтястой, губастой… А у нее там даже близко ничего не было! Зубы сделала, все остальное себе накачала… А потом у вас родятся страшные дети, вот с такими вот носами, тонкогубые, маленькими глазками! Ужас», — порассуждала Лариса.

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Звёзды , Лариса Гузеева
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