«Родятся страшные дети»: Гузеева разнесла невест

«Так и женщины сегодня научились. Никакенские! У нее даже нет надбровных дуг, а она себе их рисует! И вот вы думаете, что женитесь на бровастой, ногтястой, губастой… А у нее там даже близко ничего не было! Зубы сделала, все остальное себе накачала… А потом у вас родятся страшные дети, вот с такими вот носами, тонкогубые, маленькими глазками! Ужас», — порассуждала Лариса.