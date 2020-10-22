Юмористу Гарику Харламову позвонил телефонный мошенник. Тот взял трубку и решил пообщаться с аферистом. Сначала он делал вид, что не понимает, что от него хочет "представитель банка". Затем он стал следовать его инструкциям, но путал слова "раскладка" и "клавиатура". А потом вывел афериста из себя, пытаясь написать слово "поддержка". Под конец разговора юмористу стало тяжело сдерживать смех.

Мужчина на том конце провода попросил стереть все, что было написано ранее, и затем стал диктовать по буквам новое слово. Оказалось, что Харламов настолько вывел мошенника из себя, что тот не выдержал и стал ругаться матом, а затем и вовсе бросил трубку.