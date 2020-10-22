Куда пропали парни из "Мальчишника"

В конце 90-х провокационная группа "Мальчишник" была известна на всю страну. Одни подпевали их песням, других музыка участников раз за разом вгоняла в краску. Однако с приходом 00-х один из самых популярных бойз-бендов страны распался и на смену ему пришли новые звезды. А что стало с участниками "Мальчишника"? Выяснял "Рамблер".

Мутабор - Павел Галкин

@malchishnik_official

Когда "Мальчишник" распался, Галкин еще не был готов к такому исходу событий.

"Были надежды, еще какие-то нереализованные творческие амбиции, хотелось покорить полмира, а в какой-то момент понимаешь, что всего этого нет, и надо как-то учиться жить заново. Когда наша группа начала приносить большие доходы, естественно, к нам постучались большие дяди с бритыми головами. В 1990-е у всех была крыша. И наш продюсер всех обманул, свалил в США, набрав денег у всех. Все, что мы зарабатывали на гастролях, он просто запаковал в чемоданы и отправил почтой",

- рассказал музыкант в интервью Ирине Шихман.

После этого Павел нашел себя в диджеинге, а вскоре вернулся в "Мальчишник" и начал выступать со старыми хитами. Новые песни публика не признавала.

В этом году Галкину исполнилось 49 лет. Он женат, у него двое детей, старшему из которых 28 лет. По словам музыканта, сына не интересует музыка отца, ведь он "любитель тяжелого рока".

Дэн - Андрей Котов

@kotique

Еще в 1993 году Котов заявил о себе как о диджее, и по сей день он развивается в этом направлении. Кроме того, вместе с Галкиным он продолжает работу в "Мальчишнике":

"К нам опять проявляют интерес промоутеры, они зовут нас на гастроли и так далее. Честно говоря, мы одно время уже подустали от всего этого. И хотели уже завязывать, даже объявили о том, что группа в отпуске нескончаемом. И, скорее всего, никогда уже выступать не будем. Но потом подумали: почему бы и нет? Только хотим поднять планку. Сделать какое-то шоу, как раньше. Позвать танцоров. Взять диджея, чтобы был на сцене винил крутил. Чтобы стопроцентный Live. Ну, в общем, сделать всё качественно. Выступление будет такое же. Репертуар тот же. Ну чуть-чуть поменяем аранжировки. Сделаем шоу, настоящее качественное шоу",

- рассказывал Андрей в интервью hiphop4real.

Вдобавок к этому Котов запустил собственный курс, на котором обучает будущих диджеев.

Артист дважды был женат. Первый раз Дэн отправился под венец в 18 лет. 8 лет назад Котов второй раз сделал предложение. Сейчас вместе со второй супругой артист воспитывает дочь.

Дельфин - Андрей Лысиков

@dolphinmusic

В отличие от своих коллег по "Мальчишнику", покинув группу, Лысиков сосредоточился на сольной карьере. Под псевдонимом Дельфин он начал записывать меланхоличные треки, совершенно отличающиеся от тех, которые он исполнял в скандальном коллективе. И эта новая музыка принесла Лысикову успех.

В период самоизоляции Дельфин записал новый альбом. При этом музыкант признался, что не выстраивал специальный график для этого во время карантина:

"Это не было так, что я заставлял себя или работал в рамках какой-то системы. У меня очень сильно смещался график. Сначала я вставал в 10 утра, потом в два часа, пять часов дня. В какой-то момент я просто перестал следить за временем, просыпался, когда просыпался, и делал, когда мне действительно хотелось",

- рассказал артист в шоу KuJi Podcast.