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Харламов признался, что его дочь не знает о разводе 

WMJ.ru 3 часа назад
Харламов признался, что его дочь не знает о разводе
Фото: WMJ.ru
39-летний Гарик Харламов нечасто дает интервью, но в беседе с Данилой Поперечным раскрыл подробности своей личной жизни после объявления о расставании с 32-летней Кристиной Асмус.
В интервью комику резидент Comedy Club затронул тему своего развода. Как признался юморист, его бракоразводный процесс со звездой «Текста» все еще не окончен. При этом Гарик подчеркнул, что о расставании родителей до сих пор не знает 6-летняя дочь артистов.

«Настя не знает, что мама и папа развелись. Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было 9 лет, когда папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась», — рассказал Харламов.

Звездный отец добавил, что личный опыт неполноценной семьи, в которой он вырос, заставил его повременить с решением о своем разводе, но, когда он стал неизбежен, Гарик и Кристина решили подвести дочь к этой новости постепенно.
Говоря о причинах развода с супругой, юморист подчеркнул, что причина не крылась в участии Кристины в откровенных сценах фильма «Текст» — напряжение в отношениях пары возникло давно и в определенный момент достигло своего пика.

«У нас не было прецедента. Это долго шло, и в какой-то момент мы поняли, что мы разные люди. Со временем чувства ослабевают, и это обоюдно. У меня свой мир, а у нее кардинально другой. Общих тем у нас все меньше. Но в силу того, что мы оба интеллигентные люди, нас связывает Настюха, мы общаемся», — сообщил Гарик в YouTube-шоу «Без души».

После официального объявления о разводе Харламов рассказывал, что у них с Асмус нет вражды, а расстались они полюбовно. В начале октября юморист удивил поклонников своим преображением — после развода артист заметно похудел.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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