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Сын Бари Алибасова прогорел на антисептиках

Lenta.ru
2 часа назад
Сын Бари Алибасова прогорел на антисептиках. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Бари Алибасов-младший пытался заработать на антисептиках в разгар эпидемии коронавируса. В итоге сын музыкального продюсера лишился 600 тысяч рублей.
Сын Алибасова активно рекламировал санитайзеры собственной марки. Получив заказ из Калининграда, Алибасов младший оплатил упаковку антисептиков, а также услуги транспортной компании СДЭК.
По данным издания, заказ так и не доехал до получателя. В транспортной компании заявили, что товар потерялся, однако отказались выплачивать компенсацию.
Вместе с адвокатом Александром Бенхиным Бари Алибасов-младший планирует подать досудебную претензию. Сын продюсера намерен получить компенсацию.
Звёзды,Бари Алибасов,
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