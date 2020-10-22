Сын Бари Алибасова прогорел на антисептиках

Бари Алибасов-младший пытался заработать на антисептиках в разгар эпидемии коронавируса. В итоге сын музыкального продюсера лишился 600 тысяч рублей.

По данным издания, заказ так и не доехал до получателя. В транспортной компании заявили, что товар потерялся, однако отказались выплачивать компенсацию.