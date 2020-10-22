Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина

Факт, что двойняшек Лизу и Гарри паре Аллы Борисовны и Максима Галкина выносила суррогатная мама, не секрет. Произошло это семь лет назад, но подробности истории до сих пор были недоступны поклонникам.

Тема долгое время волновала пользователей сети и журналистов. В итоге, сейчас в изданиях появились неожиданные сведения. Журналистам удалось узнать имя и фамилию этой женщины и даже услышать от нее рассказ, как именно она расставалась с двойняшками.

Согласно сведениям, добытым и опубликованным сразу несколькими изданиями, женщину зовут Елена Ширинина. Она вынашивала детей относительно легко.

Поклонникам было интересно, были ли просто отдать малышей, ведь не секрет, что к концу беременности под влиянием гормонов у женщин просыпается материнский инстинкт. Из-за него детей, которых они вынашивают по контракту, многие начинают воспринимать как родных.

Елена рассказала, что прекрасно помнит это время. Лично у нее никаких проблем с этим не было. Дама изначально настраивалась на процесс и отдавала отчет, что к вынашиваемым малышам генетически она не имеет никакого отношения.

Сейчас Ширинина рада, что подарила замечательных ребят звездной чете. Дама считает такую возможность настоящим подарком для тех, кто не может завести детей естественным путем. Она уверена, что это направление в России еще будет развиваться.

Публикуя эту информацию, издания не стали прикрепляьт фотографию якобы найденной ими суррогатной матери. Чем занимается женщина, где она работает и в каком городе проживает, также неизвестно. Понять, насколько достоверны предоставленные сведения, поклонники пока не могут.

Максим и Алла, которые не любят обсуждать данную тему, сейчас также молчат.