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Харламов признался, что дочь еще не знает о разводе 

Стелла Шмель 2 часа назад
Юморист Гарик Харламов рассказал о внутрисемейных взаимоотношениях после развода. Оказалось, что дочь артиста и его бывшей супруги актрисы Кристины Асмус пока не в курсе, что ее родители развелись.

"Настя не знает, что мама и папа развелись. Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было 9 лет, когда папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась",

— объяснил ситуацию Гарик в ходе интервью в YouTube-шоу "Без души".
Также он отметил, что расставание с Кристиной — это их обоюдное решение:

"Со временем чувства ослабевают, и это обоюдно. У меня свой мир, а у нее кардинально другой. Общих тем у нас все меньше".

Он пояснил, что считает себя и Кристину интеллигентными людьми, которых связывает наличие общего ребенка, поэтому пара не прекратила общение.
Ранее "Рамблер" писал, что Харламов вывел из себя телефонного мошенника.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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