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Стало известно о состоянии Губина: «Он не хочет ни с кем общаться» 

Стелла Шмель 1 час назад
«Он не хочет ни с кем общаться»
Фото: Кадр из видео
Продюсер певца Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, как поживает артист и куда он пропал. По слухам, артист ведет уединенный образ жизни и не хочет появляться на публике. Его слова приводит издание Teleprogramma.pro.

"Имеет право человек так сделать. Это его личный выбор. Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине".

Ващишин отметил, что Губин — творческая личность и с этим нужно считаться. Также продюсер добавил, что постоянно находится в контакте с артистом.
Запись нового альбома музыканта на данный момент приостановлена.

"Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо",

— сообщил Ващишин.
Ранее "Рамблер" писал, что Харламов признался, что дочь еще не знает о разводе.
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