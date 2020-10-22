Продюсер певца Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, как поживает артист и куда он пропал. По слухам, артист ведет уединенный образ жизни и не хочет появляться на публике. Его слова приводит издание Teleprogramma.pro.
"Имеет право человек так сделать. Это его личный выбор. Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине".
Ващишин отметил, что Губин — творческая личность и с этим нужно считаться. Также продюсер добавил, что постоянно находится в контакте с артистом.
Запись нового альбома музыканта на данный момент приостановлена.
"Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо",
— сообщил Ващишин.
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