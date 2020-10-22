Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой 

Последнюю неделю шоумена Павла Волю и его жену, гимнастку Ляйсан Утяшеву , преследуют различные слухи, к которым пара относится с юмором. Супруги опубликовали счастливые семейные снимки, после которых некоторые пользователи назвали резидента Comedy Club «каблуком».

После слухов об измене юмориста, звездная пара стала еще больше проявлять чувства на публике — Воля посещал концерты Утяшевой и публично одаривал ее цветами.

@liasanutiasheva

Теперь Ляйсан разместила в соцсети Instagram кадры с совместной фотосессии с супругом, подписав «Афиша новой комедии "Жизнь"». Примечательно, что на первом снимке Павел Воля показывает средний палец на камеру, а на втором — супруги смеются.

Одни поклонники пары поделились, что рады видеть семью счастливой, а другие уверены, что Воля готов на все, лишь бы угодить своей супруге:

«По-любому, Воля каблук»,

— написала одна из девушек.