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Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой
Фото: РИА Новости
Последнюю неделю шоумена Павла Волю и его жену, гимнастку Ляйсан Утяшеву, преследуют различные слухи, к которым пара относится с юмором. Супруги опубликовали счастливые семейные снимки, после которых некоторые пользователи назвали резидента Comedy Club «каблуком».
После слухов об измене юмориста, звездная пара стала еще больше проявлять чувства на публике — Воля посещал концерты Утяшевой и публично одаривал ее цветами.
@liasanutiasheva
Теперь Ляйсан разместила в соцсети Instagram кадры с совместной фотосессии с супругом, подписав «Афиша новой комедии "Жизнь"». Примечательно, что на первом снимке Павел Воля показывает средний палец на камеру, а на втором — супруги смеются.
Одни поклонники пары поделились, что рады видеть семью счастливой, а другие уверены, что Воля готов на все, лишь бы угодить своей супруге:

«По-любому, Воля каблук»,

— написала одна из девушек.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Харламов довел мошенника до нервного срыва.
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Женский форум
Звёзды , Павел Воля , Ляйсан Утяшева
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