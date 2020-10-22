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«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки» 

Lenta.ru и ещё 8 22 октября 2020
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
Фото: Lenta.ru
Музыкант Сергей Шнуров в стихах припомнил продюсеру Иосифу Пригожину, отдыхающему в Дубае вместе с певицей Валерией, слова о бедственном положении российских артистов из-за пандемии коронавируса. Произведение Шнуров опубликовал в Instagram в четверг, 22 октября.

Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это только лишь Дубай.

Шнуров высмеял отдых Пригожина с супругой, предположив, что тот проходит в условиях жесткой экономии финансовых средств.

Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем, бюджетно. Солнцу подставляя ляжки, Шашлычки лежат на блюде, В окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, «Чем помочь?» — все говорят.

Фото с отдыха Пригожина и Валерии появилось в Instagram-аккаунте певицы ранее в четверг.
В мае Пригожин заявил, что из-за пандемии и отмены концертов артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Продюсер отметил, что государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке. Тогда Шнуров также посвятил словам Пригожина стихотворение.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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