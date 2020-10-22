«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки» 

Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это только лишь Дубай.