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Модели или серые мышки: как выглядят жены богатейших людей мира 

Я Покупаю 4 часа назад
Как выглядят жены богатейших людей мира
Фото: Я Покупаю
Многие предприниматели мечтают заработать много денег и попасть в престижный список Forbes, в котором крутятся богатейшие люди мира. Несмотря на расхожее мнение о том, что многие богачи не могут себе позволить семью (из-за постоянной работы), оказалось, что у многих из них достаточно крепкие семьи.

Билл и Мелинда Гейтс

Супруга одного из самых богатых мужчин мира предпочитает одеваться не очень вычурно. Да, в ее гардеробе есть интересные расцветки, но фасоны в большей степени классические. К слову, в свои 56 лет она выглядит очень хорошо и многие отмечают, что жена миллиардера не пользуется пластической хирургией.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Марк и Присцилла были старыми друзьями по университету, но однажды дружба переросла в нечто большее. Пользователи социальных сетей иногда не понимают Присциллу из-за того, что она вообще не обращает внимания на то, что носит. Однако, на официальных мероприятиях супруга главы Facebook всегда выглядит отменно.

Ларри Эллисон и Никита Кан

Ларри уже четырежды был женат, но украинка Никита, кажется, любовь всей его жизни. Многим в глаза бросается большая разница в возрасте: 49 лет довольно солидный разрыв. Однако Никита не переживает из-за этого и модничает во всю (иногда даже слишком).
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Звёзды , Присцилла Чан , Марк Цукерберг , Ларри Эллисон , Мелинда Гейтс , Forbes
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