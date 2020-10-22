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«Изнасиловали два раза», — Макконахи рассказал о травме 

Popcake.tv и ещё 2 22 часа назад
«Изнасиловали два раза»
Фото: Popcake.tv
Знаменитый актер Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) признался в страшном событии прошлого. Он сообщил, что в возрасте 15 лет подвергся насилию со стороны шантажиста, который обманными путями вынудил Мэттью согласиться заняться сексом.
«Меня шантажировали, чтобы заняться сексом в 15 лет. Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака», — прокомментировал Мэттью ситуацию.
Однако, на этом страдания молодого парня не закончились. Через 3 года ситуация повторилась, но в возрасте 18-ти лет Макконахи стал жертвой мужчины в тот момент, когда находился без сознания на заднем сидении сомнительного фургона. Увы, он не пояснил, как именно оказался в автомобиле и почему у актера помутился рассудок. Публика подозревает, что в произошедшем есть доля и вины Мэттью

«А почему он не рассказал, что он делал в тачке психопата насильника? Тайный бэкграунд?», — задает вопрос парень в сетях.

Несмотря на весь пережитый негативный опыт, Макконахи уверяет, что он очень счастлив.

«Я никогда не чувствовал себя в такой роли. У меня есть много доказательств, что мир задумал сделать меня счастливым», — сообщает он в коротком интервью.

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