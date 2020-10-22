«Изнасиловали два раза»

Голливудский актер Мэттью Макконахи признался в страшном событии прошлого. Об этом сообщает портал Popcake.tv.

В одном из интервью актер рассказал, что в 15 лет подвергся насилию со стороны шантажиста, который обманными путями вынудил Мэттью согласиться заняться сексом:

«Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака».

Спустя три года ситуация вновь повторилась. В 18 лет Макконахи стал жертвой мужчины в тот момент, когда находился без сознания на заднем сидении сомнительного фургона. При этом актер не уточнил, как он там оказался, и почему в таком состоянии.

Несмотря на все это, Мэттью Макконахи признается, что он очень счастлив: