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«Изнасиловали два раза», — Макконахи рассказал о травме 

Рамблер 21 час назад
«Изнасиловали два раза»
Фото: depositphotos.com
Голливудский актер Мэттью Макконахи признался в страшном событии прошлого. Об этом сообщает портал Popcake.tv.
В одном из интервью актер рассказал, что в 15 лет подвергся насилию со стороны шантажиста, который обманными путями вынудил Мэттью согласиться заняться сексом:

«Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака».

Спустя три года ситуация вновь повторилась. В 18 лет Макконахи стал жертвой мужчины в тот момент, когда находился без сознания на заднем сидении сомнительного фургона. При этом актер не уточнил, как он там оказался, и почему в таком состоянии.
Несмотря на все это, Мэттью Макконахи признается, что он очень счастлив:

«Я никогда не чувствовал себя в такой роли. У меня есть много доказательств, что мир задумал сделать меня счастливым».

Ранее «Рамблер» писал о том, что звезда "Содержанок" рассказала о домогательствах.
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