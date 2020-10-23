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На слуху: Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина 

Анастасия Иванова 9 часов назад
На слуху: Найдена суррогатная мать детей Пугачевой
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Павла Волю назвали «каблуком» после фото с Утяшевой

Последнюю неделю шоумена Павла Волю и его жену, гимнастку Ляйсан Утяшеву, преследуют различные слухи, к которым пара относится с юмором. Супруги опубликовали счастливые семейные снимки, после которых некоторые пользователи назвали резидента Comedy Club «каблуком».
После слухов об измене юмориста, звездная пара стала еще больше проявлять чувства на публике — Воля посещал концерты Утяшевой и публично одаривал ее цветами.
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Харламов довел мошенника до нервного срыва

Юмористу Гарику Харламову позвонил телефонный мошенник. Тот взял трубку и решил пообщаться с аферистом. Сначала он делал вид, что не понимает, что от него хочет "представитель банка". Затем он стал следовать его инструкциям, но путал слова "раскладка" и "клавиатура". А потом вывел афериста из себя, пытаясь написать слово "поддержка". Под конец разговора юмористу стало тяжело сдерживать смех.
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Найдена суррогатная мать детей Пугачевой и Галкина

Известно, что двойняшек Гарри и Лизу паре Аллы Борисовны и Максима Галкина выносила суррогатная мама. Однако подробности до сих пор не были известны.
Журналистам удалось выведать имя и фамилию той самой женщины и даже услышать от нее рассказ, как именно она расставалась с двойняшками.
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Виторган раскрыл подробности драки с Богомоловым

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган раскрыл подробности драки с Константином Богомоловым — вторым супругом светской львицы.
В СМИ появилась информация, что Виторган долгое время ревновал Собчак к Богомолов и однажды даже подрался с ним.
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Косметику Самойловой проверят ФАС и Роспотребнадзор

@samoylovaoxana
Некоторое время назад супруга исполнителя Джигана Оксана Самойлова выпустила линию уходовой косметики Sammy Beauty. Многие девушки, которые приобрели средства, остались ими недовольны и пожаловались в соответствующие органы.
Юрист Роман Лалаян заявил, что в скором времени косметику Самойловой проверит на качество Роспотребнадзор.
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Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Женский форум 1
Звёзды , Оксана Самойлова , Максим Виторган , Гарик Харламов , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ляйсан Утяшева , Максим Галкин , Роман Лалаян , Роспотребнадзор , ФАС , РИА Новости
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