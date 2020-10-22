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Подольская и Пресняков во второй раз стали родителями

Анастасия Иванова
18 часов назад
22 октября Исполнители Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями. Радостной новостью Подольская поделилась в своем Instagram.
Подольская во второй раз стала мамой
Фото: @nataliapodolskaya@nataliapodolskaya
@nataliapodolskaya
Певица сообщила, что сына назвали Иваном:
«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо».
Пара также воспитывает сына Артемия, который родился в 2015 году. А для Владимира это уже третий сын.
Сейчас артисты получают поздравления от коллег и поклонников.
Ранее «Рамблер» писал о то, что мошенница продала информацию о родах Топурии.
Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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