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Ивлеева рассказала о семейной жизни

Teleprogramma.proиещё 6
9 часов назад
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, общаясь со своими поклонниками в Instagram, рассказала о семейной жизни с мужем — рэпером Элджеем. По ее словам, они спокойно относятся к разлуке. В силу работы видятся они не очень часто, поэтому не успевают друг другу надоесть.
«Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все л
Как отметила Ивлеева, со своими бывшими молодыми людьми она предпочитает друзьями не оставаться. Она просто с ними не общается. Ивлеева не верит, что бывшие вдруг начнут давать ей дельные советы. Как она считает, они всего лишь преследуют свои цели, если выходят вдруг с ней на связь
Напомним, что Ивлеева и Элджей расписались в 2019 году. Причем друзья лишь через несколько месяцев узнали, что они уже давно муж и жена. Звезды сегодня неплохо зарабатывают. Элджей пишет и поет песни, а у Ивлеевой есть неплохой доход от телевидения и рекламы в социальных сетях.
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