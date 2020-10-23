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Сенчукова вспомнила, как уводила Рыбина от второй жены и дочери 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 часов назад
Певица Наталья Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что увела солиста группы «Дюна» у его второй жены Елены. Причем у музыканта уже был ребенок — дочь Маша.
кадр из программы "Судьба человека"
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

«Он подошел ко мне на концерте в «Олимпийском». Я его даже не узнала. Он в кепочке, в рваных ботиночках, обмотанных пластырем. И только, когда объявили Дюна», я вспомнила, что были такие ребята. Я ему сразу понравилась. Причем я увидела, что у него есть подтанцовка. Захотела танцевать у него. Я не думала, что мы будем вместе. Он был добрый, веселый».

Сенчукова отметила, что Рыбин во время знакомства с ней был женат.

«Он честный, сразу говорит, если ему человек нравится. Но мы свадьбу сыграли только через восемь лет. Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днем. Мы быстро поняли, что это что-то серьезное, а не просто увлечение. Он отдыхал со мной душой, и я не капала ему на мозги по поводу предыдущей жены», — сказала Сенчукова.

Напомним, что Рыбин и Сенчукова вместе уже много лет. В 1999 году у них родился сын Василий.
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Звёзды , Видео , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова
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