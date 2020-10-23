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Сенчукова рассказала, как увела Рыбина у жены 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Певица Наталья Сенчукова вспомнила, как увела своего супруга, солиста группы "Дюна" у жены. На тот момент пара воспитывала дочь. Об этом звезда рассказала в программе "Судьба человека".
Сенчукова рассказала, что они с Рыбным познакомились на концерте в "Олимпийском". По словам певицы, она сначала не узнала солиста, а только потом вспомнила о группе "Дюна".

«Я ему сразу понравилась. Причем я увидела, что у него есть подтанцовка. Захотела танцевать у него. Я не думала, что мы будем вместе. Он был добрый, веселый»

Как призналась звезда, во время знакомства с ней Рыбин уже был женат. Свадьбу влюбленные сыграли только спустя восемь лет, так как музыкант не хотел обижать свою предыдущую супругу.

«Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днем. Мы быстро поняли, что это что-то серьезное, а не просто увлечение. Он отдыхал со мной душой, и я не капала ему на мозги по поводу предыдущей жены»

Ранее "Рамблер" сообщал, что телеведущая Анастасия Ивлеева раскрыла подробности личной жизни.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Анастасия Ивлеева , Наталья Сенчукова
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