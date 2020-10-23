Сенчукова рассказала, как увела Рыбина у жены 

Певица Наталья Сенчукова вспомнила, как увела своего супруга, солиста группы "Дюна" у жены. На тот момент пара воспитывала дочь. Об этом звезда рассказала в программе "Судьба человека".

Сенчукова рассказала, что они с Рыбным познакомились на концерте в "Олимпийском". По словам певицы, она сначала не узнала солиста, а только потом вспомнила о группе "Дюна".

«Я ему сразу понравилась. Причем я увидела, что у него есть подтанцовка. Захотела танцевать у него. Я не думала, что мы будем вместе. Он был добрый, веселый»

Как призналась звезда, во время знакомства с ней Рыбин уже был женат. Свадьбу влюбленные сыграли только спустя восемь лет, так как музыкант не хотел обижать свою предыдущую супругу.