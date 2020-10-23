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«Муж — главный»: Летучая объяснила, как построены взаимоотношения в ее семье 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Летучая: «Муж — главный»
Фото: Global Look Press
В свежем интервью сайте Telepegramma.proпопулярная телеведущая Елена Летучая рассказала много интересных фактов в своей семейной жизни. 41-летняя женщина призналась, что долго ждала своего мужа и не стремилась создавать семью лишь бы не быть одной после 35-ти. Сплетни вокруг ее личной жизни звезду ТВ не волнуют, она считает, что счастливой можно стать в любом возрасте.
«Муж — главный, но не потому что у нас патриархат, просто в моей семье всегда было так заведено. Мужчина — сильный, он защищает, принимает решения, приносит в дом деньги. Мужчина говорит последнее слово. У нас с мужем так, у нас абсолютно партнерские отношения. Но несмотря на то что он главный, любые решения принимаются вместе», — рассказала Летучая.
Свою роль в семье женщина тоже определяет достаточно четко. По ее словам, дома она мягкая и хозяйственная, любит готовить, заботится о саде. Женские обязанности для нее — не пустой звук, хотя Елена активно строит карьеру.

Семейное счастье ведущая считает самой важной вещью в мире.

В своем муже Юрие Анашенкове Летучая нашла поддержку и опору. Женщина признается, что благодарна ему за то, что он «выходил» ее после перегорания на шоу «Ревизорро». В их семье царит гармония, без сцен ревности и глупых споров по поводу брошенных носков. Супруги дают друг другу достаточно свободы. Например, Елена не беспокоится, когда ее благоверный улетает с друзьями на Мальдивы заниматься серфингом.
Ссоры между супругами бывают, но крайне редко. Летучая заверила, что может пересчитать их всех по пальцам одной руки. По мнению женщины, они происходили из-за ее эмоциональной несдержанности.
Напомним, Елена и Юрий поженились в 2016 году после полутора лет отношений. У мужчину уже есть дети от предыдущего брака. Совместных детей пара пока не завела.
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