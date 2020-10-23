Сенчукова призналась в тайной беременности

Это произошло в самом начале романа артистов, когда Наталье было 20 лет.

Певица Наталья Сенчукова и солист группы «Дюна» состоят в браке уже 21 год, а их роман длится и того дольше: пара познакомилась в 1990 году. Оказывается, все 30 лет артистов объединяет не только счастье, но и общая боль. Как призналась 49-летняя Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», в самом начале отношений она забеременела от Рыбина, который на тот момент был женат и воспитывал маленькую дочь, и в итоге решилась на аборт.

У меня было чувство, что я останусь одна, ну, мне так казалось. Это потом я жалела… Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация. Витя был очень расстроен. Аборт — непростой шаг, это была наша с Витей боль,

— призналась Сенчукова. При этом Наталья уточнила, что Виктор уговаривал ее оставить ребенка. Она же не хотела разрушать его семью и не верила до конца, что не останется в итоге одна.

Роковой шаг был сделан, но он не разрушил роман артистов. Спустя 8 лет Сенчукова забеременела снова. Рыбин на тот момент уже не жил с супругой и не оформлял развод официально только из-за дочери-подростка. Но за несколько месяцев до рождения их общего с Натальей сына Василия официально освободился от предыдущих отношений и женился на избраннице.