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Беременность

Сенчукова, призналась, что забеременела от Рыбина за 8 лет до его развода и пошла на аборт 

WMJ.ru и ещё 8 16 часов назад
Сенчукова призналась в тайной беременности
Фото: WMJ.ru
Это произошло в самом начале романа артистов, когда Наталье было 20 лет.
Певица Наталья Сенчукова и солист группы «Дюна» состоят в браке уже 21 год, а их роман длится и того дольше: пара познакомилась в 1990 году. Оказывается, все 30 лет артистов объединяет не только счастье, но и общая боль. Как призналась 49-летняя Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», в самом начале отношений она забеременела от Рыбина, который на тот момент был женат и воспитывал маленькую дочь, и в итоге решилась на аборт.

У меня было чувство, что я останусь одна, ну, мне так казалось. Это потом я жалела… Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация. Витя был очень расстроен. Аборт — непростой шаг, это была наша с Витей боль,

— призналась Сенчукова. При этом Наталья уточнила, что Виктор уговаривал ее оставить ребенка. Она же не хотела разрушать его семью и не верила до конца, что не останется в итоге одна.
Роковой шаг был сделан, но он не разрушил роман артистов. Спустя 8 лет Сенчукова забеременела снова. Рыбин на тот момент уже не жил с супругой и не оформлял развод официально только из-за дочери-подростка. Но за несколько месяцев до рождения их общего с Натальей сына Василия официально освободился от предыдущих отношений и женился на избраннице.
Кстати, недавно благодаря дочери от первого брака Виктор Рыбин стал дедушкой. Также Наталья и Виктор на днях рассказали, как смогли поправить финансовое положение во время пандемии.
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