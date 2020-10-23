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Дочь Николая Фоменко и Марии Голубкиной оказалась в больнице под капельницами 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Дочь Фоменко и Голубкиной оказалась под капельницами
Фото: Globallookpress.com
Дочь телеведущего и музыканта Николая Фоменко от актрисы Марии Голубкиной 21-летняя Анастасия в Instagram поделилась фотографией с больничной койки. Девушка угодила под капельницы.
Анастасию стали спрашивать друзья, что с ней произошло. Она сразу отмела версию, что подхватила коронавирус. Как отметила дочь Николая Фоменко, 2020 год складывается для нее не лучшим образом. Она хочет, чтобы он скорее закончился.
@nastiafomenko
Ранее стало известно, что дочь Николая Фоменко и Марии Голубкиной закрутила роман с англичанином. Не исключено, что скоро у девушки свадьба с видным британцем. В свое время Анастасия Фоменко училась на режиссера в Лондоне. Скорее всего, там-то она и познакомилась с иностранцем, в которого влюбилась.
Добавим, что у Фоменко и Голубкиной, которые были в браке 13 лет, есть также сын Иван. Своей сестренки он на пять лет моложе. При этом известно, что молодой человек также получает образование за рубежом. На этом настоял звездный отец.
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Женский форум 2
Звёзды , Мария Голубкина , Николай Фоменко , Анастасия Фоменко
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