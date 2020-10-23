Дочь Фоменко и Голубкиной оказалась под капельницами

Анастасию стали спрашивать друзья, что с ней произошло. Она сразу отмела версию, что подхватила коронавирус. Как отметила дочь Николая Фоменко, 2020 год складывается для нее не лучшим образом. Она хочет, чтобы он скорее закончился.

@nastiafomenko

Ранее стало известно, что дочь Николая Фоменко и Марии Голубкиной закрутила роман с англичанином. Не исключено, что скоро у девушки свадьба с видным британцем. В свое время Анастасия Фоменко училась на режиссера в Лондоне. Скорее всего, там-то она и познакомилась с иностранцем, в которого влюбилась.

Добавим, что у Фоменко и Голубкиной, которые были в браке 13 лет, есть также сын Иван. Своей сестренки он на пять лет моложе. При этом известно, что молодой человек также получает образование за рубежом. На этом настоял звездный отец.