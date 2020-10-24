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Алексей Учитель высказался о романе с Асмус 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
Фото: @asmuskristina
Режиссер Алексей Учитель отреагировал на слухи, что у него роман с известной актрисой Кристиной Асмус. Как известно, жена юмориста Гарика Харламова, с которым, к слову, она сейчас разводится, снялась в новом фильме режиссера — «Китобой». Тут же поползли слухи, якобы Асмус получила свою роль через постель.

«Я был очень рад, что мне такое приписали, но это неправда. Кристину любят многие, я был бы рад, чтобы у нее в жизни все было хорошо. Желаю ей счастья!»

По словам Алексея Учителя, ему пришлось уговаривать сниматься Асмус в «Китобое». В картине есть сцены, где ее героиня ходит в нижнем белье. Как отметил режиссер, Асмус боялась новой волны критики, что она снова разделась в кадре, сообщает «Собеседник».
Напомним, что слухи о романе Асмус и Учителя пошли после того, как их видели вместе выходящими из ресторана. Фанаты Гарика Харламова считали, что актриса изменяет своему мужу, с которым пока официально не разведена.
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Звёзды , Гарик Харламов , Алексей Учитель , Кристина Асмус , ИД "Собеседник"
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