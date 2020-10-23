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Муж популярной актрисы случайно выдал фотошоп на ее фото публикацией оригинала 

Lenta.ru 3 часа назад
Муж голливудской звезды опозорил ее снимком
Фото: @blakelively
Голливудскую актрису и фотомодель Блейк Лайвли высмеяли в сети за некачественный фотошоп на снимке. На опубликованные в соцсетях кадры обратили внимание журналисты Page Six.
Звезда сериала «Сплетница» поделилась фотографией, на которой она запечатлена с мужем, актером Райаном Рейнольдсом. Супружеская пара снялась на фоне каменной стены. Лайвли попозировала в серой водолазке, пальто и розовых джинсах. При этом на ней не было обуви, в связи с чем она нарисовала коричневые босоножки с помощью редактора фотографий.
@blakelively
Супруг случайно выдал фотошоп Лайвли, разместив на своей странице оригинал снимка, где актриса стоит босиком. В описании к публикациям знаменитости рассказали, что приняли участие в голосовании на предстоящих выборах президента США.
@vancityreynolds
Пользователей сети рассмешило несоответствие на кадрах актеров, и они написали об этом в комментариях. «Нарисованные каблуки — это очень смешно», «Это что, нарисованные босоножки? Умираю от смеха», «Почему никто не пишет о том, что Блейк нарисовала себе обувь», «Обожаю тебя, твои навыки в фотошопе меня поражают», «Очень смешное фото», — высказывались подписчики.
Ранее в январе Блейк Лайвли вышла в свет в наряде российского дизайнера. Речь идет о длинном шелковом платье бренда Ulyana Sergeenko. В нем она посетила вечеринку в честь премьеры фильма «Ритм-секция», в котором сыграла главную роль, 27 января Нью-Йорке.
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Звёзды , Райан Рейнольдс
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