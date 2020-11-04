У популярной 38-летней певицы Веры Брежневой есть двое детей: 19-летняя Соня и 10-летняя Сара. Старшая дочь самой эффектной блондинки "ВИА Гры" не уступает в красоте звездной маме. "Рамблер" собрал галерею ее фото.

Вера Брежнева родила Соню от гражданского мужа Виталия Войченко в 2001 году, но девушка носит фамилию Михаила Кипермана, с которым певица была в браке с 2006 по 2012 год.

Известно, что сейчас дочь артистки живет в США и учится в престижном колледже. Уже в подростковом возрасте Соня Киперман начала появляться на подиумах и сниматься в качестве модели. Поклонники Веры Брежневой пишут, что они с дочерью больше похожи на сестер: