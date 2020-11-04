Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Беременность

«Две сестры»: как выглядит дочь Веры Брежневой 

Анастасия Иванова 1 час назад
У популярной 38-летней певицы Веры Брежневой есть двое детей: 19-летняя Соня и 10-летняя Сара. Старшая дочь самой эффектной блондинки "ВИА Гры" не уступает в красоте звездной маме. "Рамблер" собрал галерею ее фото.
Вера Брежнева родила Соню от гражданского мужа Виталия Войченко в 2001 году, но девушка носит фамилию Михаила Кипермана, с которым певица была в браке с 2006 по 2012 год.
Известно, что сейчас дочь артистки живет в США и учится в престижном колледже. Уже в подростковом возрасте Соня Киперман начала появляться на подиумах и сниматься в качестве модели. Поклонники Веры Брежневой пишут, что они с дочерью больше похожи на сестер:

"Сначала подумала, что это две Веры", "Как две сестры…да вы как ровесницы", "Мама и дочь — близнецы. Это что-то новенькое", "Как подружки".

Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Звёзды , Фото , Вера Брежнева , Соня Киперман
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Как утеплить пластиковое окно на зиму
03:06
Как утеплить пластиковое окно на зиму
Дом и сад
Что стало с популярными российскими группами 90-х
04:31
Что стало с популярными российскими группами 90-х
Звёзды
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение