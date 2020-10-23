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Беременность

«Потом я жалела»:Наталья Сенчукова рассказала, как пережила аборт 

Вечерняя Москва 1 час назад
Наталья Сенчукова влюбилась в будущего супруга Виктора Рыбина, в тот момент, когда он находился в браке. Однако этот факт не помешал влюбленным положить начало тайным встречам. В 20 лет Наталья забеременела, но все же решила сделать аборт, так как материнство в тот тяжелый период было «не к месту».
— У меня было чувство, что я останусь одна, ну мне так казалось. Это потом я жалела… Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация, — сообщила певица в эфире передачи «Судьба человека».
По ее словам, Виктор был сильно расстроен. К тому же ее напугали врачи, сказав, что она не сможет родить вновь. Сенчукова призналась, что была очень счастлива, что через какое-то время в их семье родился сын, передает портал Starhit.
По словам певицы, именно рождение малыша способствовало тому, что пара наконец решилась узаконить свои отношения.
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Звёзды , Видео , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова , StarHit
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