Наталья Сенчукова влюбилась в будущего супруга Виктора Рыбина , в тот момент, когда он находился в браке. Однако этот факт не помешал влюбленным положить начало тайным встречам. В 20 лет Наталья забеременела, но все же решила сделать аборт, так как материнство в тот тяжелый период было «не к месту».

— У меня было чувство, что я останусь одна, ну мне так казалось. Это потом я жалела… Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация, — сообщила певица в эфире передачи «Судьба человека».

По ее словам, Виктор был сильно расстроен. К тому же ее напугали врачи, сказав, что она не сможет родить вновь. Сенчукова призналась, что была очень счастлива, что через какое-то время в их семье родился сын, передает портал Starhit

По словам певицы, именно рождение малыша способствовало тому, что пара наконец решилась узаконить свои отношения.