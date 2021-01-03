Музыкант Сергей Шнуров был женат четыре раза. Два года назад все с интересом обсуждали его брак с дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой . Пара до сих пор вместе. Однако не все знают, что у 47-летнего музыканта Сергея Шнурова есть двое взрослых детей: дочь и сын от первых браков. Певец выбрал им оригинальные имена: Серафима и Аполлон. "Рамблер" рассказывает, чем они занимаются.

Серафиме Шнуровой 27 лет. Ее мама — первая жена Шнурова Мария Исмагилова. Девушка работает графическим дизайнером, а в свободное время рисует и ходит по выставкам. Иногда в ее социальных сетях появляются и фото с отцом.