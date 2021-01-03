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Серафима и Аполлон: что известно о детях Шнурова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Музыкант Сергей Шнуров был женат четыре раза. Два года назад все с интересом обсуждали его брак с дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой. Пара до сих пор вместе. Однако не все знают, что у 47-летнего музыканта Сергея Шнурова есть двое взрослых детей: дочь и сын от первых браков. Певец выбрал им оригинальные имена: Серафима и Аполлон. "Рамблер" рассказывает, чем они занимаются.
Серафиме Шнуровой 27 лет. Ее мама — первая жена Шнурова Мария Исмагилова. Девушка работает графическим дизайнером, а в свободное время рисует и ходит по выставкам. Иногда в ее социальных сетях появляются и фото с отцом.
Сын Шнурова родился в 2000 году, когда певец был женат на Светлане Костицыной. Назвали его не в честь сына Зевса, а в честь поэта Аполлона Григорьева. Сейчас наследнику музыканта 20 лет. Он тоже связал свою карьеру с творчеством: Аполлон — художник. В 2018 году он презентовал свою первую выставку работ в Санкт-Петербурге.
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Звёзды , Фото , Ольга Абрамова , Аполлон Григорьев , Сергей Шнуров
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