Звезды, которые поздно узнали о своей болезни

В суете будней мы не только забываем о здоровье, но часто ходим с болью. Этим селебритис не повезло…

Многие люди сетуют: «Вот были бы у меня деньги, я бы сразу все вылечил». Потом они придумывают, как прошли бы полную диагностику организма, вылечили и отбелили зубы, а также пропили курс необходимых витаминов. Завидуя обеспеченным людям, к числу которых, несомненно, относятся и звезды, важно понимать: у них тоже не хватает времени на себя, а порой болезнь даже нельзя увидеть на ранней стадии. WomanHit расскажет о знаменитостях, которые поздно узнали о своей болезни.

В программе «Прямой эфир» близкий друг оперного певца, Игорь Крутой , рассказал, как Дмитрий узнал о болезни. Опухоль мозга ему диагностировали в 2015 году в США, где врачи предполагали, что мужчина проживет не больше 18 месяцев. Однако ему удалось оттянуть этот срок еще на год, как отмечал Крутой.

Хворостовский старался бороться с болезнью лучевой терапией и поддерживать свое здоровье правильным режимом сна и питания, однако на такой стадии рассчитывать на уничтожение раковых клеток было уже сложно. До сих пор звезду вспоминают как достойного борца со столь тяжелым недугом.

Еще одна звезда ушла из жизни от этого недуга — Жанны не стало в июне 2015 года. О болезни певица узнала во время беременности сыном Платоном.

Врачи предупредили, что ожидание рождения ребенка сократит ее шансы на выздоровление, тогда как терапия во время беременности может навредить эмбриону.

Звезда приняла судьбоносное решение дождаться родов, а после приступить к лечению. С раком Фриске боролась около двух лет, пройдя лечение в России и за рубежом. До сих пор в различных ток-шоу спорят о том, правильно ли проходило лечение любимицы миллионов, однако говорить об этом, пожалуй, уже поздно — остается лишь вспоминать Жанну добрым словом.

Артистка недавно призналась , что ее беспокоит кожный недуг — периоральный дерматит. Сама звезда считает, что воспаление на лице мог спровоцировать грим, который юмористке наносят на съемках телешоу и перед мероприятиями. Как пишет эксперт в материале «Пятого канала», причиной недуга это быть не может, однако провоцирующим фактором — вполне.

При таком заболевании человеку необходим контроль врача, иначе болезнь может перейти в розацею, которая начинает поражать ткани и вызывать видимые воспаления кожи, но жизни не угрожает. Надеемся, что у Натальи и ее докторов получится перевести недуг в хроническую форму — вылечить, по словам врачей, его нельзя. И желаем здоровья!

Долгие годы Юлия страдала от подагры — в последнее время перед ее смертью недуг перешел в обостренную форму.

«Юлия была вынуждена носить перчатки из-за того, что на руках возникли тофусы, которые певица активно скрывала от всеобщего обозрения», — отмечал лечащий врач певицы Василий Шуров.

Болезнь подорвала иммунитет звезды, отчего у нее началось воспаление почек — лечение антибиотиками также дало свой эффект на фоне общей слабости организма. О причинах смерти Юлии до сих пор спорят, однако стоит отметить, что из-за занятости по работе она не всегда могла вовремя обратиться к доктору, что при такой болезни опасно.