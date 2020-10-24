Знаменитости, которые погибли от рук своих фанатов 

За всю историю встречалось множество поклонников, которые были одержимы той или иной знаменитостью. Некоторые из них хотели стать частью жизни звезды, а другие и вовсе нанесли непоправимый ущерб своему объекту обожания. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которые погибли от рук своих фанатов.

Известный модельер Джанни Версаче был застрелен поклонником и серийным убийцей Эндрю Кьюнененом на ступенях своего особняка в Майами-Бич. В этот роковой день Версаче отправился за свежей прессой в магазин, расположенный в трех кварталах от его дома. Хотя ранее это была задача ассистента модельера. Спустя восемь дней Кьюненен покончил жизнь самоубийством.

wikipedia.org

Актрису на протяжении трех лет преследовал поклонник Роберт Джон Бардо. Он постоянно посылал ей письма с надеждой на встречу, и один раз Шеффер решила ему ответить, отправив свое фото с автографом. Получив послание, Роберт обратился к частному агенту, чтобы узнать адрес актрисы. В один из дней он пришел к Шеффер. Открыв дверь, она получила пулю в грудь и скончалась до приезда скорой помощи. Роберт Бардо был осужден на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

wikipedia.org

Один из участников группы Beatles был убит Марком Дэвидом Чепменом. В этот день у артиста было интервью, после которого он раздавал автографы, в том числе и Чепмену. В 22 часа 50 минут Леннон входил под арку своего дома «Дакота», возвратившись со студии звукозаписи Record Plant. В это время Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину. Медикам не удалось спасти артиста. Сейчас Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.