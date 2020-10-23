Сенчукова призналась в тайной беременности

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что в самом начале отношений забеременела от солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина . Но мужчина на тот момент был женат, поэтому артистка сделал аборт. Об этом она заявила в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам Натальи, ее возлюбленный уговаривал ее оставить ребенка. Но Сенчукова не хотела разрушать его семью.

«У меня было чувство, что я останусь одна, ну, мне так казалось. Это потом я жалела… Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация. Витя был очень расстроен. Аборт — непростой шаг, это была наша с Витей боль»,

— поделилась певица.