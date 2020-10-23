Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Беременность

Сенчукова призналась в беременности от Рыбина: «Витя был очень расстроен» 

Анастасия Иванова 15 часов назад
Сенчукова призналась в тайной беременности
Фото: globallookpress.com
Певица Наталья Сенчукова рассказала, что в самом начале отношений забеременела от солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина. Но мужчина на тот момент был женат, поэтому артистка сделал аборт. Об этом она заявила в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».
По словам Натальи, ее возлюбленный уговаривал ее оставить ребенка. Но Сенчукова не хотела разрушать его семью.
«У меня было чувство, что я останусь одна, ну, мне так казалось. Это потом я жалела… Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация. Витя был очень расстроен. Аборт — непростой шаг, это была наша с Витей боль»,
— поделилась певица.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Сенчукова рассказала, как увела Рыбина у жены.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Звёзды , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов объяснил причину развода с Асмус
Харламов объяснил причину развода с Асмус
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
Как выглядят российские звезды в реальной жизни
Как выглядят российские звезды в реальной жизни
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
00:33
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
Звёзды
Чулпан Хаматову подозревают в беременности
01:56
Чулпан Хаматову подозревают в беременности
Звёзды
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
09:14
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
Здоровье
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
03:25
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение