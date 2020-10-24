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Прилучный вновь заинтриговал фанатов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Прилучный вновь заинтриговал фанатов
Фото: Teleprogramma.pro
Личная жизнь главного «мажора» страны Павла Прилучного в 2020-м просто кипит. Сначала он расстался с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. После закрутил романс другой актрисой — Мирославой Карпович. Но и он, судя по слухам, уже завершился. Теперь же актер вновь заинтриговал фанатов. В своем Instagram
он опубликовал фото с бывшей девушкой Ивана Янковского — Верой Панфиловой.
@bugevuge
На снимке актеры прижались друг к другу и судя по всему, он был сделан на съемочной площадке. Но любопытные поклонники тут же засыпали актера вопросами, которые остались без ответов. Напомним, что этим летом 29-летняя Панфилова рассталась с Янковским после семи лет отношений.
Недавно некоторые СМИ сообщил, что Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович. После этого актриса решилась на резкую смену имиджа. Она отрезала локоны и перекрасилась в блонд.
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Звёзды , Вера Панфилова , Агата Муцениеце , Иван Янковский , Мирослава Карпович
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