Прилучный вновь заинтриговал фанатов 

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На снимке актеры прижались друг к другу и судя по всему, он был сделан на съемочной площадке. Но любопытные поклонники тут же засыпали актера вопросами, которые остались без ответов. Напомним, что этим летом 29-летняя Панфилова рассталась с Янковским после семи лет отношений.

Недавно некоторые СМИ сообщил, что Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович. После этого актриса решилась на резкую смену имиджа. Она отрезала локоны и перекрасилась в блонд.