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«Человек предал»: вдова Михаила Круга объявила о разводе с третьим мужем 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Вдова Круга объявила о разводе с третьим мужем
Фото: Teleprogramma.pro
В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» вновь вспоминали, как трагически погиб Михаил Круг в 2002 году. Двое неизвестные проникли в его дом и устроили стрельбу. Тогда певец закрыл собой жену Ирину. В результате полученных травм он погиб.
Тогда его сына Саше был всего месяц от роду. Вдова артиста тяжело переживала утрату. Она не надеялась снова встретить любовь, но спустя четыре года вышла замуж за Сергея Белоусова. В 2013 году она подарила ему сына Андрея.
Но несколько лет назад пара оказалась на грани развода. Тогда они смогли преодолеть кризис в отношениях. Но, как оказалось, не надолго. Ирина пришла в студию к Андрею Малахову и сообщила, что снова свободна.
«Я свободна, я развелась официально. Конечно», — сообщила девушка.
После этого сообщила, что тоже находится в разводе первая любовь Круга Марина Базанова. «И ты развелась?» — удивился ведущий. Заулыбалась и сидящая рядом с ним Татьяна Буланова. После этого вдова артиста решила объяснить, почему она не стала сохранять брак.

«У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно», — отметила 44-летняя Ирина.

«Мы в прекрасных отношениях, у нас растет ребенок. Он никогда меня не бросит. По своей натуре, он все отдаст за меня. Просто мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал. Я не могу», — добавила она.
«Значит, ты влюблена?», — спросили ее гости. «А это секрет», — заинтриговала она.
«Я расстроился, если честно, Не ожила таких событий. Клуб разведенок» — отметил Малахов. Но Ирина попросила его не переживать. Она уверена, что найдет себе нового мужа.
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Звёзды , Андрей Малахов , Татьяна Буланова , Михаил Круг , Сергей Белоусов
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