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Вдова Михаила Круга сообщила о разводе с третьим мужем

Полина Алферова
7 часов назад
Гости нового выпуска передачи «Привет, Андрей!» вспомнили о трагической гибели исполнителя Михаила Круга. Вдова шансонье Ирина с трудом перенесла потерю. Переживая горе, она начала сольную карьеру. Тогда она не представляла, что в ее жизни может появиться новая любовь.
Вдова Круга сообщила о разводе с третьим мужем
Фото: @irinakrug@irinakrug
Но через четыре года Ирина вышла замуж за Сергее Белоусова. В этом браке родился сын Андрей. Несколько лет назад супруги пережили кризис в отношениях, но смогли преодолеть его. Однако в студии Андрея Малахова певица объявила, что снова свободна:
«Я свободна, я развелась официально».
@irinakrug
Ирина объяснила расставание с мужем:
«У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно»
Певица также подчеркнула, что осталась с бывшим мужем в прекрасных отношениях, несмотря на его предательство.
«Он никогда меня не бросит. По своей натуре, он все отдаст за меня. Просто мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал. Я не могу», — уточнила Ирина.
Также она намекнула, что вновь влюблена. Кстати, первая любовь шансонье Марина Базанова также развелась.
«Я расстроился, если честно. Не ожидал таких событий. Клуб разведенок» — отреагировал Малахов.
Помимо сына Андрея, у Ирины еще двое детей: дочь Марина от первого брака и сын Александр от Михаила Круга.
Звёзды,Михаил Круг,Андрей Малахов,Алексей Учитель,
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