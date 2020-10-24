Вдова Круга сообщила о разводе с третьим мужем

Гости нового выпуска передачи «Привет, Андрей !» вспомнили о трагической гибели исполнителя Михаила Круга . Вдова шансонье Ирина с трудом перенесла потерю. Переживая горе, она начала сольную карьеру. Тогда она не представляла, что в ее жизни может появиться новая любовь.

Фото: @irinakrug @irinakrug

Но через четыре года Ирина вышла замуж за Сергее Белоусова. В этом браке родился сын Андрей. Несколько лет назад супруги пережили кризис в отношениях, но смогли преодолеть его. Однако в студии Андрея Малахова певица объявила, что снова свободна:

«Я свободна, я развелась официально».

@irinakrug

Ирина объяснила расставание с мужем:

«У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно»

Певица также подчеркнула, что осталась с бывшим мужем в прекрасных отношениях, несмотря на его предательство.

«Он никогда меня не бросит. По своей натуре, он все отдаст за меня. Просто мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал. Я не могу», — уточнила Ирина.

Также она намекнула, что вновь влюблена. Кстати, первая любовь шансонье Марина Базанова также развелась.

«Я расстроился, если честно. Не ожидал таких событий. Клуб разведенок» — отреагировал Малахов.