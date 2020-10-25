«Силиконовые нравятся, а жирные нет!»

Настя Ивлеева раскрыла секрет похудения на 10 килограммов.

В конце июля телеведущая заболела коронавирусом, после чего начала стремительно набирать вес. Всему виной стал малоподвижный образ жизни. К тому же, Ивлеева призналась, что во время болезни не ограничивала себя в еде. Однако звезде удалось вовремя взять себя в руки и начать худеть:

"Я не сидела ни на какой жесткой диете. Что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум воду пила. Не пила чаи, лимонады, газировки — чистая вода",

— рассказала блогер.

Вдобавок к этому, Ивлеева полностью отказалась от спиртных напитков:

"Это важно, потому что от алкоголя вы набираете вес. Еще бывало, получалось за пять часов до сна не есть. Грубо говоря, ночью происходило это полезное голодание. Пока мы спим, происходит обмен веществ и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен. Если вы спите четыре часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки".

По словам телеведущей, ее способ похудения подходит абсолютно всем. Ивлеева уверена: правильно питание и здоровый сон еще никому не навредили.

"Я взвешивалась как только просыпалась, на голодный желудок. Когда я начала замечать, что вес уходит, меня это смотивировало еще больше, потом я стала уже более разборчива в продуктах. Когда ты видишь, что цифры на весах уменьшаются, хочется еще большего и быстрого результата, и отказываться от каких-то продуктов становилось легче. Ощущение легкости не хотелось терять",

— подчеркнула звезда "Орла и решки".

@nastyaivleeva

Сейчас супруга Элджея довольна своей фигурой и больше худеть не планирует: